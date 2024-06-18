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На дистанционную работу могут перевести астанчан из-за саммита ШОС

Опубликовано:

Астана
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

В начале июля в Астане состоится саммит ШОС, поэтому многих астанчан могут перевести на удаленный формат работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает акимат Астаны в Telegram-канале, в связи с проведением 3-4 июля саммита Шанхайской организации сотрудничества, в столице будут усилены меры безопасности.

"В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения", — говорится в сообщении.

В акимате подчеркнули, что это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа.

Сегодня сообщалось, что 3-4 июля в Астане не будут работать детские сады. Однако конкретных причин в профильном управлении акимата города не озвучили.

Ранее также были озвучены даты проведения саммита ШОС в Астане. Сообщалось, что в форуме ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

На официальном сайте организации говорится, что ШОС сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах.

История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае (КНР) руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. В Декларации о создании ШОС заявлено, что сотрудничество в рамках новой организации будет способствовать более эффективному совместному использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам в условиях динамичного развития процессов становления политической многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке.

В настоящий момент в ШОС входят 9 государств-членов, 3 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, а также 14 стран являются партнерами по диалогу ШОС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119677-eto-mirovoy-opyt-v-period-provedeniya-shos-astanchan-mogut-otpravit-rabotat-udalenno/

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