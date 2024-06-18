На два дня закроют детсады Астаны в июле

Детские сады в Астане не будут функционировать 3-4 июля. Конкретных причин, с чем будет связано закрытие дошкольных учреждений, в столичном управлении образования не озвучили, передает NUR.KZ.

"Дошкольные организации Астаны не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Минпросвещения и МВД РК", — коротко сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления образования акимата Астаны.

При этом в ведомстве не стали озвучивать конкретных причин, с чем будет связано временное закрытие детских садов в столице.

Ранее сообщалось, что больше половины частных детских садов могут закрыть в Астане из-за нарушений. Это связано с несоответствием целевого назначения земельных участков. В них были выявлены и нарушения правил пожарной безопасности.

Сообщается, что сотрудники МЧС проверяют детские сады на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Сообщается, что к работе некоторых уже есть серьезные претензии. Им выдали предупреждение и дали время на устранение нарушений.

Также сообщалось, что в детсады Астаны поставляли продукты по завышенным ценам. Сейчас достигнуто снижение цен по договорам на поставку продуктов в 21 дошкольное учреждение города. Экономия по ним составила более 31 млн тенге.

Недавно мы писали, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше – на высшее образование.