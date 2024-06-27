Подготовка к саммиту ШОС: планируют ли из Астаны вывозить бездомных, ответили в МВД

В кулуарах сената сегодня замглавы МВД спросили об усилении порядка в Астане на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас полиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с тем, что в нашей столице предстоит большое, грандиозное политическое событие, имеющее огромное значение в геополитическом плане. Это не изобретение Казахстана, а международный опыт", - заявил замглавы МВД Марат Кожаев.

Он добавил, что, поскольку саммит ШОС будет связан с приемом высоких гостей и делегаций, астанчан заранее предупредят о всех маршрутах передвижения, чтобы не создавать трудностей на дорогах.

Также в МВД заявили о блокпостах в Астане.

"Блокпосты есть вокруг города. Количество - конфиденциальная информация. Под охрану взяты стратегические учреждения. (…) Город никто не закрывал. Но вы знаете, что на оперативном контроле у нас находится определенное количество криминального элемента и так далее.

В связи с событиями, которые произошли недавно в соседнем государстве, мы сейчас приблизим свои наряды к религиозным и другим объектам. Практически весь личный состав столичных гарнизонов (используется - прим. ред.). Сил будет очень много. От 6 до 8 тысяч полицейских.

Ограничений никаких для передвижения граждан нет. Это стандартные меры выселения безопасности при проведении таких международных форм", - добавил Кожаев.

Замминистра внутренних дел спросили, не будут ли вывозить людей без определенного места жительства (БОМЖ) за пределы Астаны, поскольку такие незаконные меры используют еще с советского времени.

"Нет, ну, это в советское время такие меры применялись. Действительно, вывозили людей. Были такие вещи. Но в данном случае это не предполагается. Наши граждане имеют право к свободным передвижениям по всей стране", - заверил Кожаев.

Напомним, что 3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается прибытие в столицу глав государств - членов организации.

В столице будут усилены меры безопасности. Кроме того, на период проведения мероприятия в городе не будут работать детские сады, а госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля порекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписание множества авиарейсов внесут изменения.

Добавим, по информации на официальном сайте ШОС, в организацию входят 9 государств-членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Монголия. И еще 14 стран являются партнерами по диалогу.