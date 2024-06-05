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Стали известны даты проведения саммита ШОС в Астане

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Вид на Байтерек
Вид на Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, анонсировала сегодня пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.

Сообщается, что главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

️Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

На официальном сайте организации говорится, что ШОС сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах.

История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае (КНР) руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. В Декларации о создании ШОС заявлено, что сотрудничество в рамках новой организации будет способствовать более эффективному совместному использованию открывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам и угрозам в условиях динамичного развития процессов становления политической многополярности, экономической и информационной глобализации в XXI веке.

В настоящий момент в ШОС входят 9 государств-членов, 3 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, а также 14 стран являются партнерами по диалогу ШОС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2112594-stali-izvestny-daty-provedeniya-sammita-shos-v-astane/

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