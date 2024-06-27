Служба госохраны обратилась к астанчанам в связи с саммитом ШОС
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Служба государственной охраны обратилась к астанчанам в связи с проведением саммита ШОС 3-4 июля в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На этапе подготовки к саммиту ШОС с 28 июня на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации", - отмечается в сообщении службы госохраны в Instagram.
Отмечается также, что со 2 по 4 июля аналогичные ограничения будут введены в районах "Есиль", "Нура" и "Алматы".
Жителей и гостей Астаны просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности.
Напомним, ранее Акорда анонсировала, что 3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
В столице будут усилены меры безопасности. Кроме того, на период проведения мероприятия в городе не будут работать детские сады, а госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля порекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.
С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписание множества авиарейсов внесут изменения.
Сегодня замглавы МВД прокомментировал информацию об усилении порядка в Астане на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Добавим, по информации на официальном сайте ШОС, в организацию входят 9 государств-членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Монголия. И еще 14 стран являются партнерами по диалогу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125341-sluzhba-gosohrany-kazahstana-obratilas-k-astanchanam-v-svyazi-s-sammitom-shos/