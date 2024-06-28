Впервые с 2021 года выпускник набрал максимальные баллы по ЕНТ
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27 июня, на шестой неделе проведения ЕНТ, в городе Есик Алматинской области абитуриент набрал максимальные 140 баллов, сдав ЕНТ по профилю "Математика - Информатика", передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальной странице Министерства науки и высшего образования в Facebook, последний раз по результатам ЕНТ 140 баллов набрал абитуриент из Павлодарской области в 2021 году, а в 2018 году – абитуриент из г. Алматы.
Всего с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали 264 тысячи раз. Из них 75% абитуриентов сдали на казахском языке, 25% – на русском, 197 человек – на английском языке.
Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 77% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов.
По промежуточным результатам, 5 человек набрали по 138 баллов.
Отмечается, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за шесть недель в ЕНТ приняло участие 620 абитуриентов с ООП.
В Миннауки отмечают, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
Ранее, в конце мая, мы писали, сколько нарушений при сдаче ЕНТ было выявлено к тому моменту.
Напомним, что ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, оно продлится до 5 июля. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут с 25 мая по 12 июля.
Позже были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.
А 21 июня стало известно, что за нарушение правил были аннулированы результаты ЕНТ 396 человек:
- возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриента;
- за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек;
- после проверки видеозаписей аннулированы результаты 9 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125704-vpervye-s-2021-goda-vypusknik-nabral-maksimalnye-bally-po-ent/