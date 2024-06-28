Впервые с 2021 года выпускник набрал максимальные баллы по ЕНТ

27 июня, на шестой неделе проведения ЕНТ, в городе Есик Алматинской области абитуриент набрал максимальные 140 баллов, сдав ЕНТ по профилю "Математика - Информатика", передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Министерства науки и высшего образования в , последний раз по результатам ЕНТ 140 баллов набрал абитуриент из Павлодарской области в 2021 году, а в 2018 году – абитуриент из г. Алматы.

Всего с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали 264 тысячи раз. Из них 75% абитуриентов сдали на казахском языке, 25% – на русском, 197 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 77% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов.

По промежуточным результатам, 5 человек набрали по 138 баллов.

Отмечается, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за шесть недель в ЕНТ приняло участие 620 абитуриентов с ООП.

В Миннауки отмечают, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее, в конце мая, мы писали, сколько нарушений при сдаче ЕНТ было выявлено к тому моменту.

Напомним, что ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, оно продлится до 5 июля. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут с 25 мая по 12 июля.

Позже были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.

А 21 июня стало известно, что за нарушение правил были аннулированы результаты ЕНТ 396 человек:

возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриента;

за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек;

после проверки видеозаписей аннулированы результаты 9 человек.