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Выпускника Туркестанского лицея пригласили на грант 40 университетов мира

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Ислам Абдурахманов
Ислам Абдурахманов. Фото: пресс-служба Туркестанской области

Ислам Абдурахманов, учащийся Туркестанского лицея образования и инноваций, выбирал университет из 40 поступивших ему приглашений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу области.

Как сообщается на официальном сайте акимата Туркестанской области, студент Ислам Абдурахманов получил приглашения учиться на гранте от университетов ОАЭ, США, Англии, Польше, Малайзии, Швейцарии.

Ислам побеждал в различных образовательных конкурсах с седьмого класса. Он особенно увлекается шахматами, завоевывал золото и бронзу на различных соревнованиях на городском и областном уровнях.

"В восьмом классе меня начала интересовать IT-сфера. Выиграл республиканский конкурс Hackathon, затем - образовательную олимпиаду. В девятом классе решил заняться общественными делами. Был членом клуба Eco Turkistan и, получив там некоторый опыт, открыл свой собственный эко-клуб Green Team в Кентау", - рассказал парень.

Из полученных от вузов 40 стран мира выбор Ислама пал на North American University (NAU) в Хьюстоне (штат Техас, США).

После учебы парень намерен вернуться на родину и трудиться на благо казахстанцев.

Также ранее мы писали, что школьница из Павлодара получила приглашение от Columbia University. Это один из старейших вузов в США, он входит в Лигу плюща. Также девушку пригласили учиться в итальянском University of Padua и малазийском Xiamen University с полными грантами.

В прошлом году стало известно, что школьница из Алматы поступила более чем в 20 университетов мира. В итоге девушка выбрала обучение в Stanford University в США, где учились основатели Google и Instagram.

Ранее школьник из Талдыкоргана стал обладателем гранта на обучение в Гарварде. Он выбрал факультет компьютерных наук. Поступить в один из самых престижных университетов мира юноше удалось благодаря высоким академическим достижениям, лидерским качествам и большой трудоспособности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123688-vypusknika-turkestanskogo-liceya-priglasili-na-grant-40-universitetov-mira/

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