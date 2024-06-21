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Результаты ЕНТ почти 400 человек аннулировали в Казахстане

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Заполнение листа с тестами
ЕНТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, сколько абитуриентов в Казахстане уже сдали ЕНТ, а сколько – лишились такой возможности из-за нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Отмечается, что с момента старта основного ЕНТ-2024 тестирование сдали уже 211 тыс. раз.

Из них 76% абитуриентов набрали пороговые баллы. Средний балл – 68 баллов, а максимальный – 138 баллов.

При этом ЕНТ сдали 577 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

За нарушение правил были аннулированы результаты 396 человек. А именно:

  • возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриента;
  • за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 120 человек;
  • после проверки видеозаписей аннулированы результаты 9 человек.

Тем не менее посторонних лиц не было выявлено.

Наибольшее количество тестируемых, то есть 18%, сдавали комбинацию предметов "Математика-Физика", 16% – "Биология-Химия". 15% сдающих выбрали комбинацию "Творческий экзамен".

Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля. Сдают его в 14 регионах страны, при этом в связи с режимом ЧС, объявленным в 6 областях, регистрация на участие в тестировании была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут до 12 июля.

3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал самый высокий балл по стране. Он набрал 138 из 140 возможных баллов.

Позже были названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121705-rezultaty-ent-pochti-400-chelovek-annulirovali-v-kazahstane/

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