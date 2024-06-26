Пропавшую 5-летнюю девочку нашли в 5 км от дома в СКО
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В Северо-Казахстанской области в 5 км от дома разыскали полицейские потерявшуюся 5-летнюю девочку и вернули ее родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, жители села Байтерек Кызылжарского района позвонили на канал "102" и заявили о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями.
Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.
"Личный состав районного отдела полиции незамедлительно был задействован в поисковых мероприятиях. Розыск по селу не дал результатов, и полицейские расширили зону поисков", - отметили в ДП СКО.
В итоге пропавшая девочка была обнаружена на трассе Жезказган - Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям.
Семья девочки сердечно поблагодарила людей в погонах.
Ранее полицейскими Астаны были найдены две несовершеннолетние девочки, уехавшие в Алматы. Переночевав ночь в съемной квартире, 15-летние подростки наутро гуляли по городу, где их и обнаружили стражи порядка.
А в Западно-Казахстанской области несколько дней велись поиски 19-летнего парня, страдающего аутизмом. В итоге полицейские нашли пропавшего в одном из крестьянских хозяйств. Фермер сообщил, что молодой человек сам приехал и попросил принять его на работу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124390-propavshuyu-5-letnyuyu-devochku-nashli-v-5-km-ot-doma-v-sko/