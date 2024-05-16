ЕНТ-2024 стартовало в Казахстане: в центре тестирования напомнили правила

На брифинге СЦК директор Национального центра тестирования заявил о старте основного ЕНТ-2024. Оно продлится до 5 июля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня стартовало основное ЕНТ 2024 года в 14 регионах страны, которое продлится до 5 июля. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут с 25 мая по 12 июля.

В этом году мы предоставляем возможность абитуриентам сдать основное ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом", - сообщил глава центра Болатбек Абдрасилов.

Он добавил, что на две попытки сдачи ЕНТ абитуриенты могли выбрать одну комбинацию профильных предметов: "Математика-Физика", "Биология-Химия", "Творческие", "Математика-Информатика" и т.д.

Формат тестирования остался без изменений: абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и два предмета на выбор. Однако в этом году было уменьшено количество вопросов по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов, что позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40.

В профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

Количество заданий на ЕНТ, таким образом, не изменилось - их 120. Максимальное количество баллов - 140. Время тестирования - 4 часа. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями дополнительно добавляется 40 минут.

Как будут проверять?

Как сообщили в Наццентре тестирования, на ЕНТ сохранится принцип "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". У каждого абитуриента будет свой промаркированный вариант теста ЕНТ.

Результаты тех, кто попытается пронести запрещенные предметы на ЕНТ или нарушит правила на самом тесте, будут аннулированы.

"При проведении экзаменов используются металлоискатели ручного и рамочного типа с целью обеспечения безопасности абитуриентов и предотвращения нарушений правил, таких как пронос запрещенных предметов - телефонов, шпаргалок и т.д.).

В процессе экзаменов также применяются устройства для подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в зависимости от размера аудитории и для проведения видеонаблюдения.

(…) По завершении ЕНТ-2024 видеозаписи будут проанализированы до 31 октября текущего года. Если будут обнаружены случаи использования запрещенных материалов или нарушения правил, результаты экзаменов поступающего будут аннулированы", - сообщил директор наццентра.

Абдрасилов добавил, что на ЕНТ будет доступ к калькулятору, периодической системе химических элементов и таблице растворимости солей на экранах компьютеров. По запросу тестируемых выдается бумажный вариант таблиц.

Набранные на ЕНТ баллы после завершения тестирования можно будет увидеть сразу на экране компьютера. Тут же на месте можно будет подать апелляцию.

В Наццентре также напомнили, что ЕНТ в Казахстане проводится 5 раз в год: три раза - на платной основе. Основное ЕНТ дает абитуриентам возможность участвовать в конкурсе грантов.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Однако позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же, в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также в конце января в Наццентре озвучили пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.