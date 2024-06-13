Названы минимальные баллы ЕНТ для поступления в казахстанские вузы

В Казахстане опубликованы пороговые баллы по итогам ЕНТ для каждого вуза при поступлении на бесплатное обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на Наццентр тестирования.

Национальный центр тестирования в своем Telegram-канале опубликовал документ, в котором можно ознакомиться с минимальным пороговым баллом для поступающих. Важно, что речь идет не об общем пороговом балле по итогам ЕНТ, а о минимальном пороге для поступления в определенный вуз по выбранной специальности.

"Например, для поступления на грант по специальности "Подготовка учителей математики" в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева - не менее 110 баллов, в SDU University - не менее 120 баллов. Просим ознакомиться внимательно", - обратились в Наццентре тестирования к абитуриентам.

Ознакомиться со списком вузов и их минимальным пороговым баллом можно по данной ссылке.

Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля. Сдают его в 14 регионах страны, при этом в связи с режимом ЧС, объявленным в 6 областях, регистрация на участие в тестировании была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут до 12 июля.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования поделились промежуточными результатами ЕНТ. Пороговый балл на тот момент сумели набрать 75% сдающих.

3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал самый высокий балл по стране. Он набрал 138 из 140 возможных баллов.

В январе текущего года мы писали, что пороговые баллы в этом году такие же, как и в предыдущем: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы.