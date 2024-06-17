Пропавших в Астане 15-летних девочек нашли в Алматы

Полицейскими Астаны были найдены две несовершеннолетние девочки, уехавшие в южную столицу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

На днях жительница Астаны и заявила в полицию о том, что пропали ее несовершеннолетняя дочь и племянница.

Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания, отметили в ДП.

Выяснилось что 15-летние подростки, выехали в Алматы. Переночевав ночь в съемной квартире, девушки наутро гуляли по городу, где их и обнаружили полицейские.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УП района "Сарыарка" пропавшие подростки были установлены и помещены в Центр адаптации несовершеннолетних до прибытия родителей. С ними будет проведена профилактическая беседа в присутствии родителей о недопущении подобных фактов впредь", - сообщили в полиции.

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Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.