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Пропавшего 19-летнего парня с аутизмом нашли в ЗКО

Опубликовано:

Игорь Исраилов
Игорь Исраилов. Фото: ДП ЗКО/mgorod.kz

В Западно-Казахстанской области полицейские нашли пропавшего парня с аутизмом. Оказалось, что 19-летний Игорь Исраилов находился в одном из крестьянских хозяйств, передает "Мой город".

Игоря Исраилова нашли полицейские Теректинского района. Он находился в одном из крестьянских хозяйств этого же района. Руководитель хозяйства сообщил, что парень сам к нему приехал и попросил принять на работу.

В настоящее время с юношей все в порядке, его передали родителям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области пропал 19-летний Игорь Исраилов. Указывалось, что парень страдает аутизмом.

Позже в ДП ЗКО уточнили, что 10 июня с заявлением в полицию обратилась жительница села Рубежка Байтерекского района. Она рассказала, что ее сын 2005 года рождения 6 июня примерно в 08.20 утра ушел из дома и пропал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На установление местонахождения парня ориентировали весь личный состав ДП ЗКО. Стражи порядка выяснили, что он ушел в поисках работы. При этом ранее неоднократно уже уходил из дома без предупреждения и подрабатывал в крестьянских хозяйствах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116866-propavshego-19-letnego-parnya-s-autizmom-nashli-v-zko/

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