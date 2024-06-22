ОАЭ, Египет, Хайнань: эксперт рассказала, где казахстанцы могут недорого отдохнуть этим летом

В какую сумму в этом году казахстанцам обойдется отдых заграницей и куда можно отправиться в пределах нашей страны, рассказала эксперт Инна Рей, передает корреспондент NUR.KZ.

Цена отдыха зависит от количества дней, отеля и сезона, отмечает председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей. Сейчас привлекательной стоимостью отличаются ОАЭ.

"Туда в день иногда даже по два рейса летает, а еще есть лоукостер, то есть компания, которая продает билеты очень дешево – уменьшает сервис и за счет этого уменьшает стоимость авиабилета.

Летом в ОАЭ везде снижаются цены, в том числе, в отелях. А некоторые отели проводят специальные скидки для детей, некоторые вообще размещают детей бесплатно до определенного возраста - до 11-12 лет", - отмечет Инна Рей.

Летом, а именно с июля до начала сентября, в ОАЭ сильная жара. Песок настолько раскаленный, что по нему невозможно ходить. Но за счет непогоды цены там очень привлекательные. К тому же помимо отдыха на пляже в ОАЭ есть чем заняться, отмечает Инна Рей.

"Там огромное количество построено инфраструктуры для детского отдыха, просто колоссальное, которое часто еще нет нигде в мире. Ранним утром можно купаться, а когда начинается жара 40 градусов и выше, можно поехать туда.

Потому что, как правило, это все закрытые большие помещения, где можно гулять, общаться, получать новые эмоции и знания, где прохладно. Они это все заранее предусматривают", - рассказывает Инна Рей.

А еще летом в ОАЭ очень привлекательным становится шоппинг. В непогоду там заметно снижаются цены на товары. Недорого отдохнуть летом можно и в Египте. Из-за жары там уменьшается количество рейсов и туристов, зато появляется большое количество выгодных и "горящих" туров.

"Если посмотреть семидневные туры, то в Египте можно найти от 350-360 тысяч тенге на человека с перелетом. В ОАЭ если найти отели три звезды и дешевый авиаперелет, тогда можно уложиться и в 250 тысяч тенге на человека. Если кто-то к нам приходит с пожеланием приобрести дешевые туры, как правило они в конце концов останавливаются на Египте и ОАЭ", - рассказывает эксперт.

Популярным остается для казахстанцев и Вьетнам. Также все больше туристов из нашей страны покоряет Хайнань. Он отличается устойчивыми хорошими ценами и отличными предложениями по размещению и экскурсиям, говорит Инна.

"За время, пока была пандемия, они отработали экскурсии. Они очень борются за качество предоставляемых услуг, больше требований к сервису. Многие места, которые отсутствовали на туристической карте либо были старенькие поношенные, они все обновились.

Поэтому экскурсии яркие, выразительные на уровне Америки, если не ярче. Свежая инфраструктура, много нового и плюс к этому можно еще поделать массажи, сходить к врачам, которые будут вас лечить без лекарств и "ножей", - отмечает председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор".

Еще один плюс - очень хорошая цена, отмечает Инна. Стоимость семидневной путевки начинается от 450 тысяч тенге, что на 40-50% дешевле, чем в Анталии. Хотя на Хайнане аналогичные отели и условия, правда лететь дольше - около семи часов, но есть прямые рейсы.

К слову о ценах, эксперт отмечает, что некоторые направления в этом году серьезно подорожали.

"Это, в основном, из-за наших внутренних процессов - из-за высокого курса доллара. Кроме того, в Анталии свои процессы происходят - лира нестабильная, падает. Анталия подорожала.

Подорожал и Таиланд. Это традиционно было дешевое направление, но из-за высокого спроса и потоков туристов, не только отели подорожали, но и все услуги, которые вокруг этого предоставляются", - добавляет Инна Рей.

Но экскурсии, в какой стране вы бы ни были, лучше брать сертифицированные, а не на рынках и в лавках. Инна советует спросить у обслуживающей компании о возможности купить экскурсии заранее. Часто при этом действуют скидки и выгодные акции.

Но этот совет для тех, кто уже был на отдыхе на этом курорте. Если же вы приехали впервые, лучше сначала осмотреться. Для этого можно взять обзорную экскурсию, они зачастую бесплатные.

Примечательно, что все больше казахстанцев выбирают для отдыха экзотические страны.

"Компания AirAsia в этом году впервые появилась в Казахстане. Это лоукостер с очень классными разлетами. Вы можете через нее ехать в Австралию, Южно-Китайское море, Маврикий, путешествовать по Южной Африке, увидеть своими глазами водопад Виктория, тигров, львов и много интересных экзотических вещей", - отмечает Инна.

Интересно, что экзотические страны выбирают в основном алматинцы. Возможно, жители северного региона и столицы после суровых зим хотят побыть в ровном климате и не переживать о бытовых вещах, чтобы и накормили, и напоили, с улыбкой говорит Инна.

Сейчас туроператоры надеются, что Европа станет более приветлива для казахстанских туристов. Идут переговоры о том, чтобы уменьшить требования к визовому режиму. Например, не так давно в Казахстане появился прямой рейс в Прагу. Это отличная возможность для путешествия, но нужно сильно заранее побеспокоиться о визе, говорит эксперт.

"Надеемся, что поставят Барселону, у нас есть возможность полететь на Крит из Алматы, есть возможность полететь в Черногорию прямыми рейсами. Осталось только с этой формальностью разобраться.

Но казахстанцы больше предпочитают курорты. В Европу ездит молодежь в основном. Их привлекает хороший шоппинг, курортов там тоже много и большая экскурсионная программа и, конечно, Европа богата историческими и архитектурными объектами", - сообщает Инна Рей.

Не стоит забывать и о возможностях для отдыха в Казахстане. Традиционно популярным является отдых в Боровом. Сейчас там большое количество предложений на разные запросы и финансы.

Привлекает туристов и Актау. Сейчас туда отправляются целые самолеты с россиянами, которые высоко оценивают отдых там. Можно выбрать дорогой элитный отель и забыть о том, что вы находитесь не в Анталии, говорит Инна. Но сутки в таком номере обойдутся почти в 130 тысяч тенге. Есть и бюджетные варианты, где номер на двоих будет стоить 12-15 тысяч тенге.

"Можно поехать еще в Туркестан, где хорошая, устойчивая погода. У них и неплохие бассейны есть, и все это можно совместить с прогулками, с соприкосновениями с культурными, историческими, религиозными памятниками. Можно достаточно интересно провести там неделю.

Хочу подчеркнуть, что там очень хорошая кухня с интересной подачей, часто она смешана с узбекской. Туркестан может приятно удивить и заставит гордиться тем, что это наша страна. Отдых там стоит дешевле, чем, например, в Боровом", - отмечает Инна.

В среднем один день в Туркестане обойдется в 10-15 тысяч тенге на человека, включая проживание и питание. И, конечно, стоит посетить Алматы. Чем более вы подвижный человек, тем интереснее пройдет отдых, отмечает Инна Рей.