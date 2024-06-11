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19-летнего парня с аутизмом пятые сутки не могут найти в ЗКО

Опубликовано:

Игорь Исраилов
Игорь Исраилов. Фото: mgorod.kz

В Западно-Казахстанской области ведутся поиски 19-летнего Игоря Исраилова. Молодого человека не могут найти пятые сутки, передает издание "Мой город".

Как пишет издание, 19-летний Игорь Исраилов 6 июня вышел из дома в селе Рубежинское района Байтерек и до сих пор не вернулся.

Отмечается, что молодой человек страдает аутизмом.

Информацию о поисках казахстанца подтвердили в департаменте полиции ЗКО.

В день пропажи Игорь был одет в черную майку, сине-салатовые шорты и синие кроссовки. Рост юноши около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, коротки стриженые.

Поисками Игоря Исраилова занимаются полицейские.

Напомним, в начале июня в Актобе полицейские и волонтеры искали пропавшего 13-летнего мальчика, страдающего аутизмом. К сожалению, спустя несколько дней подростка нашли мертвым в реке.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений – ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115303-19-letnego-parnya-s-autizmom-pyatye-sutki-ne-mogut-nayti-v-zko/

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