19-летнего парня с аутизмом пятые сутки не могут найти в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области ведутся поиски 19-летнего Игоря Исраилова. Молодого человека не могут найти пятые сутки, передает издание "Мой город".
Как пишет издание, 19-летний Игорь Исраилов 6 июня вышел из дома в селе Рубежинское района Байтерек и до сих пор не вернулся.
Отмечается, что молодой человек страдает аутизмом.
Информацию о поисках казахстанца подтвердили в департаменте полиции ЗКО.
В день пропажи Игорь был одет в черную майку, сине-салатовые шорты и синие кроссовки. Рост юноши около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, коротки стриженые.
Поисками Игоря Исраилова занимаются полицейские.
Напомним, в начале июня в Актобе полицейские и волонтеры искали пропавшего 13-летнего мальчика, страдающего аутизмом. К сожалению, спустя несколько дней подростка нашли мертвым в реке.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений – ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115303-19-letnego-parnya-s-autizmom-pyatye-sutki-ne-mogut-nayti-v-zko/