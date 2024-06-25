В "Казтелерадио" обратились с предупреждением

В АО "Казтелерадио" обратились к казахстанцам и предупредили об активизации мошенников, которые пишут и звонят от имени компании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

О фактах мошенничества сообщается на официальном сайте компании.

"Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи звонков и сообщений от неизвестных номеров и сайтов, которые представляются от имени руководства АО "Казтелерадио" или работников вышестоящих госорганов. Призываем всех сотрудников и партнеров компании к бдительности и ответственности.

Пожалуйста, не отвечайте на сообщения или звонки от неизвестных номеров, представляющихся руководителями общества. Не отправляйте конфиденциальные данные, документы и денежные средства по запросам, поступающим, предположительно, от руководства общества или работников вышестоящих государственных органов (министерство), без предварительного согласования по личной беседе через личные известные номера", - говорится в сообщении.

В компании рекомендуют казахстанцам, в случае получения подобных сообщений и звонков, заблокировать номер и сообщить об этом в Службу безопасности акционерного общества по контактному номеру: 8(727)2444500.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Эксперты также рассказали, какие виды мошенничеств являются актуальными для Казахстана в 2024 году и каких предложений должны избегать казахстанцы.