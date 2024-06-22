Расстройства сна и другие проблемы: эксперт рассказал, почему в Казахстане нужно вернуть прежний часовой пояс

Медицинский психолог Евгений Ян поддержал возврат времени в Казахстане в прежний часовой пояс - он рассказал в Instagram с какими проблемами могут столкнуться люди из-за нарушения сна, передает NUR.KZ

Евгений является членом межведомственной комиссии, которая поддерживает возврат времени в Казахстане назад.

По его словам, многие казахстанцы стали жаловаться на ранние пробуждения и трудности с засыпанием, головные боли, слабость и другие проблемы после перевода часов на час назад.

Он отметил, что такое явление носит название "сбой циркадных ритмов". Эксперт объяснил, что главную роль в регуляции этих ритмов играет гормон "мелатонин" - его особенность в том, что он может вырабатываться только в темное время суток.

"Особенность данного гормона в том, что он перестает вырабатываться, как только на сетчатку глаза попадает свет (искусственный или естественный), что было показано в многочисленных исследованиях", - пишет Евгений.

Пик его выработки, утверждает эксперт, в 3-4 часа ночи, после он начинает снижаться. После попадания на сетчатку глаза солнечного света начинает вырабатываться гормон стресса "кортизол", готовя человека к пробуждению.

Он рассказал, с какими проблемами могут столкнуться жители регионов, где рассвет наступает в 3-4 часа ночи:

расстройства сна;

увеличивается риск психических расстройств;

ухудшение качества работы и учебы;

увеличивается вероятность ожирения;

увеличивается риск развития рака;

увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

риск развития диабета второго типа;

риск повышенной смертности.

Также эксперт высказался о предложении ложиться спать раньше. Он отметил, что современные исследования говорят о том, что несколько веков подряд последующие поколения ложатся спать позже - это связано с развитием технологий, так как "голубой свет" подавляет выработку мелатонина.

По его словам, в США люди, в среднем, ложатся спать в 23:00-00:00. Эксперт считает, что казахстанцам не хватает времени до рассвета для выработки нужного количества мелатонина.

К особой группе риска эксперт отнес детей, подростков и активных пользователе гаджетов.

"Сегодня на одной чаше оптимизация бизнес-процессов, облегченная логистика, и удобные созвоны с зарубежными партнерами по бизнесу. На другой чаше - наш сон, психика, здоровье наших детей и риск увеличения смертельных заболеваний в будущем", - написал Евгений.

Напомним, ранее доктор биологических наук Султан Толеуханов высказался о переводе часов в Казахстане. Он заявил, что неудобства из-за перевода времени, на которые сейчас порой жалуются казахстанцы, – это временное явление. С его слов, для адаптации нужно некоторое время.

Отметим, что сразу после того, как петиция об отмене единого часового пояса набрала необходимые 50 тыс. голосов, госорганы заявили, что документ рассмотрят как положено.

Как пояснил в пятницу министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сейчас проходит первый этап обсуждения петиции специально созданной рабочей группой.

"Мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку", – сообщил министр в кулуарах парламента.

На втором же этапе, с его слов, все будет как в шахматах: с аргументами, уважением, без взаимных обвинений и лишних эмоций.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5. До этого во всех регионах, кроме Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, действовал пояс UTC +6.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал. Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена вышеупомянутая петиция.

В июне министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса.