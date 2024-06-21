"Организм привыкнет": биолог о петиции против единого часового пояса в Казахстане

Несколько месяцев назад в Казахстане ввели единый часовой пояс, однако не всем это решение пришлось по душе – люди жалуются на недомогание. Мнение биолога на этот счет приводит сайт телеканала КТК.

В Казахстане набралось немало людей, желающих вернуть разделение по часовым поясам. Об этом говорит число тех, кто подписал петицию – 50 тысяч.

Возможно, и это не предел: официальный сайт петиций "засчитывает" лишь первые 50 тыс. подписей, а после проголосовать уже нельзя.

Авторы петиции указывали, что казахстанцы уже в полной мере ощутили сразу несколько проблем, связанных с переводом времени на час назад. Среди них числился дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха.

КТК поговорил с биологом на этот счет – и он заявил, что неудобства из-за перевода времени, на которые сейчас порой жалуются казахстанцы, – это временное явление. С его слов, для адаптации нужно некоторое время.

"Организм привыкнет. Мы очень пластичные, мобильные, быстро приспосабливаемся. Этот час никто не забрал. Если мы раньше встаем, то просто раньше ложимся", – говорит доктор биологических наук Султан Толеуханов.

Источник: КТК

Напомним, что сразу после того, как петиция об отмене единого часового пояса набрала необходимые 50 тыс. голосов, госорганы заявили, что документ рассмотрят как положено.

Как пояснил в пятницу министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сейчас проходит первый этап обсуждения петиции специально созданной рабочей группой.

"Мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку", – сообщил министр в кулуарах парламента.

На втором же этапе, с его слов, все будет как в шахматах: с аргументами, уважением, без взаимных обвинений и лишних эмоций.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5. До этого во всех регионах, кроме Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, действовал пояс UTC +6.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал. Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена вышеупомянутая петиция.

В июне министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса.

"Есть основания полагать, что на сегодняшний день (смена часового пояса – прим. ред.) не оказала негативного влияния на здоровье. На проблему жалуются в основном жители Восточно-Казахстанской области. Есть проблема с ранним восходом и ранним закатом. Я не вижу здесь проблемы со здоровьем населения", – говорила глава Минздрава.