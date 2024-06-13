Необычные светящиеся объекты над Алматы и Талгаром объяснили астрофизики

В МЦРИАП объяснили происхождение необычных светящихся объектов, снятых сегодня ночью в небе над Алматы и Талгаром, передает корреспондент NUR.KZ.

"По мнению специалистов Астрофизического института имени В. Г. Фесенкова, необычное явление, которое наблюдали жители Алматинской области в ночь с 12-13 июня, объясняется сгоранием фрагментов спутника, развалившегося при вхождении в атмосферу Земли.

Развалившимся спутником мог быть спутник Starlink-31469, вхождение которого в атмосферу Земли было спрогнозировано на 13 июня", - говорится в сообщении Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, сегодня ночью в небе над Алматы, Талгаром и городом Қонаев было снято несколько светящихся объектов - жители городов делились в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено необычное явление.

Пользователи соцсетей предположили, что светящиеся объекты - это метеоритный дождь или обломки спутника.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, на официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Ранее Русская служба ВВС писала, что сеть спутникового интернета Starlink насчитывает уже более 5500 космических аппаратов, и она требует постоянной замены отработавших спутников и запуска новых.

Добавим, что в феврале в Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения интернета от Starlink. Сообщалось, что к интернету от компании Илона Маска подключат казахстанские школы в отдаленных селах.