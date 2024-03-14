Третий запуск Starship: SpaceX потеряла связь, когда полет был почти завершен

Космический корабль Starship компании SpaceX успешно стартовал с космодрома в Техасе, совершив третий и самый амбициозный на сегодняшний день испытательный полет в рамках программы, призванной в перспективе доставить астронавтов на Луну и более отдаленные планеты.

Запуск корабля без экипажа, разработанного компанией Илона Маска, пришлось отложить на час, чтобы грузовые суда в Мексиканском заливе смогли покинуть опасную зону, где в случае аварии могут упасть обломки.

Примерно через час после запуска команда SpaceX сообщила, что потеряла связь с кораблем. Это означает, что контролируемого спуска на воду не состоялось — корабль вошел в плотные слои атмосферы и развалился.

Однако в прямой трансляции SpaceX говорится: "невероятно видеть, как далеко мы продвинулись в этот раз".

Маршрут этого полета несколько отличался от двух тестовых запусков, проведенных в прошлом году и закончившихся неудачей.

Тогда планировалось, что корабль совершит один почти полный оборот вокруг Земли и упадет в Тихий океан недалеко от Гавайских островов.

На этот раз планируемый путь короче, и корабль упал в южной части Индийского океана, к западу от Австралии.

Старт прошел штатно — все 33 двигателя в основании ракеты-бустера сработали и вывели Starship в нужную точку, где корабль отделился от ракеты и направился в космос. Однако мягко посадить отработавший бустер на воду в этот раз не удалось — Super Heavy при посадке развил слишком большую скорость и ударился о воду.

В полете самого корабля инженеры SpaceX планировали провести несколько технических испытаний, в частности, открыть люк, чтобы проверить возможность в будущем выводить через него спутники.

Инженеры также сумели перекачать топливо из одного бака в другой. Пока эта процедура происходит внутри корабля, но в SpaceX считают ее прелюдией для возможной дозаправки кораблей на орбите.

Последний запланированный тест — повторное включение двигателя, чтобы направить корабль к месту падения в Индийском океане, — не состоялся, поскольку Starship и так сошел с орбиты в нужной точке.

Илон Маск планирует создать космический корабль следующего поколения. В ближайшей перспективе ему нужен его грузоподъемный потенциал для обслуживания сети спутникового интернета Starlink — в ней насчитывается уже более 5500 космических аппаратов, и она требует постоянной замены отработавших спутников и запуска новых.

Более долгосрочные планы эксцентричного миллиардера включают освоение Марса — и для этого Starship тоже исключительно важен.