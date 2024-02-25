Первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан

В Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения интернета от Starlink. Об этом сообщил министр цифровизации Багдат Мусин в Telegram, передает NUR.KZ.

Как сообщил Мусин, оборудование прибыло в Алматы, министр тоже прилетел сюда, чтобы лично контролировать процесс принятия техники.

В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской области, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу.

Остальным областям будут доставлены со следующей партии, которая прибудет через 10 дней.

Всего, по словам Мусина, в течение 20 дней в Казахстан прибудет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2023 года 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

В ноябре в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

Тогда же Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink.

В декабре глава Минцифры Багдат Мусин высказался о подключении школ Казахстана к спутниковому интернету Starlink. Он сообщил, что к Starlink к концу года успели подключить только 10 школ, чтобы продемонстрировать, как это работает. До конца марта, по словам Мусина, будет подключено к данному интернету еще две тысячи школ.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.