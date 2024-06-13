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"Метеоритный дождь?": необычные светящиеся объекты сняли на видео в небе над Талгаром

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Светящиеся объекты
Светящиеся объекты. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В ночь на четверг, 13 июня, жители Алматинской области стали свидетелями необычного явления - в небе пронеслось несколько светящихся объектов, похожих на метеориты, передает корреспондент NUR.KZ

Кадрами, на которых запечатлены светящиеся объекты, казахстанцы делятся в мессенджерах и соцсетях.

"С города Қонаев и с Талгара люди отправляют", - говорится в подписи к посту.

На кадрах видно, что в небе пролетает несколько светящихся объектов с хвостами, как у комет.

В комментариях пользователи предположили, что это могли быть метеориты.

"Метеоритный дождь?", "Метеор, не метеор, но утренняя гроза и молния, а после дождь, было страшновато", "Теперь в интернете осколки от метеорита продавать будут",

"Это свели с орбиты спутник, метеориты так медленно не летят", "Станция "Мир" точь-в-точь так сгорала в свое время, и угол атаки такой же. Походу, сейчас что-то подобное, спутник", - гласят комментарии под постами.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в РГП "Казгидромет", МЦРИАП и в нацкомпанию "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Добавим, по данным из Большой советской энциклопедии, метеориты – это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116602-meteoritnyy-dozhd-neobychnye-svetyashchiesya-obekty-snyali-na-video-v-nebe-nad-almaty/

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