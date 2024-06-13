"Метеоритный дождь?": необычные светящиеся объекты сняли на видео в небе над Талгаром
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В ночь на четверг, 13 июня, жители Алматинской области стали свидетелями необычного явления - в небе пронеслось несколько светящихся объектов, похожих на метеориты, передает корреспондент NUR.KZ
Кадрами, на которых запечатлены светящиеся объекты, казахстанцы делятся в мессенджерах и соцсетях.
"С города Қонаев и с Талгара люди отправляют", - говорится в подписи к посту.
На кадрах видно, что в небе пролетает несколько светящихся объектов с хвостами, как у комет.
В комментариях пользователи предположили, что это могли быть метеориты.
"Метеоритный дождь?", "Метеор, не метеор, но утренняя гроза и молния, а после дождь, было страшновато", "Теперь в интернете осколки от метеорита продавать будут",
"Это свели с орбиты спутник, метеориты так медленно не летят", "Станция "Мир" точь-в-точь так сгорала в свое время, и угол атаки такой же. Походу, сейчас что-то подобное, спутник", - гласят комментарии под постами.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в РГП "Казгидромет", МЦРИАП и в нацкомпанию "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Добавим, по данным из Большой советской энциклопедии, метеориты – это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116602-meteoritnyy-dozhd-neobychnye-svetyashchiesya-obekty-snyali-na-video-v-nebe-nad-almaty/