Число желающих учить казахский язык выросло в России (видео)
Опубликовано:
В России растет число желающих учить казахский язык, особенно в регионах, где живет много этнических казахов. Но тут наблюдается нехватка педагогов, передает телеканал 24KZ.
В Тюменской области, как передает телеканал, есть районы, где казахский язык изучается как обязательный предмет. Здесь казахские классы в школах заполнены. Ради изучения родного языка родители готовы возить детей из соседних районов.
По официальным данным, в этом регионе проживают почти 40 тысяч казахов.
"Лет десять назад к нам обучаться приходили всего 10-15 детей. Сейчас у нас больше 100 школьников, которые стремятся изучить родной язык, культуру и традиции. Они занимаются в кружках домбры и казахских народных танцев", - рассказывает житель Тюмени Аскар Убитайулы.
В изучении казахского языка у тюменцев было две проблемы: нехватка учебников и педагогов. Первый решен благодаря учителям из Республики Алтай, которые разработали учебно-методические комплексы, прошедшие сертификацию в Министерстве просвещения. Теперь по их учебникам российские казахи могут изучать родной язык как школьный предмет.
"Проблема в учителях. На данный момент есть учителя. Это люди, которые поехали в Казахстан, обучались. Сейчас они сертифицированные учителя, но их очень мало. На случай замены у нас учителей как таковых нет", - рассказал представитель казахской национально-культурной автономии Халел Омаров.
Несмотря на трудности, кандасы в Тюменской области надеются, что в ближайшей перспективе удастся открыть больше классов с изучением казахского языка. Для этого необходима совместная казахстанско-российская программа подготовки кадров.
Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.
В середине мая Токаев подписал закон, согласно которому незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.
А осенью прошлого года сообщалось, что в Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому с 2024 года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116686-zhelayushchih-uchit-kazahskiy-yazyk-stalo-bolshe-v-rossii/