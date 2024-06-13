Число желающих учить казахский язык выросло в России (видео)

В России растет число желающих учить казахский язык, особенно в регионах, где живет много этнических казахов. Но тут наблюдается нехватка педагогов, передает телеканал 24KZ.

В Тюменской области, как передает телеканал, есть районы, где казахский язык изучается как обязательный предмет. Здесь казахские классы в школах заполнены. Ради изучения родного языка родители готовы возить детей из соседних районов.

По официальным данным, в этом регионе проживают почти 40 тысяч казахов.

"Лет десять назад к нам обучаться приходили всего 10-15 детей. Сейчас у нас больше 100 школьников, которые стремятся изучить родной язык, культуру и традиции. Они занимаются в кружках домбры и казахских народных танцев", - рассказывает житель Тюмени Аскар Убитайулы.

В изучении казахского языка у тюменцев было две проблемы: нехватка учебников и педагогов. Первый решен благодаря учителям из Республики Алтай, которые разработали учебно-методические комплексы, прошедшие сертификацию в Министерстве просвещения. Теперь по их учебникам российские казахи могут изучать родной язык как школьный предмет.

"Проблема в учителях. На данный момент есть учителя. Это люди, которые поехали в Казахстан, обучались. Сейчас они сертифицированные учителя, но их очень мало. На случай замены у нас учителей как таковых нет", - рассказал представитель казахской национально-культурной автономии Халел Омаров.

Несмотря на трудности, кандасы в Тюменской области надеются, что в ближайшей перспективе удастся открыть больше классов с изучением казахского языка. Для этого необходима совместная казахстанско-российская программа подготовки кадров.

Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.

В середине мая Токаев подписал закон, согласно которому незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

А осенью прошлого года сообщалось, что в Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому с 2024 года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком.