"Человека-паука" увели с улицы полицейские в Семее (видео)
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В Семее сегодня горожане заметили "Человека-паука", лазающего по металлическим конструкциям. "Супергероя" с улицы увели полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Очевидцы сегодня в Семее сняли на видео парня в костюме Человека-паука. Кадры появились в Instagram-паблике "Мой Семей".
Молодой человек залез на металлическую конструкцию, поддерживающую трубы теплосетей. Это заметили полицейские, находившиеся неподалеку.
Как сообщили представители МВД, участковый инспектор полиции попросил "супергероя" слезть с конструкции, так как переживал за его безопасность.
"Когда полицейскому Дастану Жакпанову стало известно, что юноше всего 16 лет, то он отвез его домой и в присутствии мамы провел с ним профилактическую беседу, акцентируя внимание на то, что подобные игры очень опасны", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ноябре прошлого года депутат мажилиса Нургуль Тау сетовала на то, что сейчас дети в Казахстане узнают не батыров, а Бэтмена и Человека-паука. Тогда депутат заявляла, что "зарубежные мультфильмы захватывают умы подрастающего поколения".
Ранее также Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Организации тюркских государств, призывал популяризировать телесериалы и мультфильмы, которые снимаются в тюркских странах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116461-cheloveka-pauka-uveli-s-ulicy-policeyskie-v-semee-video/