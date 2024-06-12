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"Человека-паука" увели с улицы полицейские в Семее (видео)

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"Человек-паук" в Семее
"Человек-паук" в Семее. Кадр из видео: instagram.com/mysemey

В Семее сегодня горожане заметили "Человека-паука", лазающего по металлическим конструкциям. "Супергероя" с улицы увели полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Очевидцы сегодня в Семее сняли на видео парня в костюме Человека-паука. Кадры появились в Instagram-паблике "Мой Семей".

Молодой человек залез на металлическую конструкцию, поддерживающую трубы теплосетей. Это заметили полицейские, находившиеся неподалеку.

Как сообщили представители МВД, участковый инспектор полиции попросил "супергероя" слезть с конструкции, так как переживал за его безопасность.

"Когда полицейскому Дастану Жакпанову стало известно, что юноше всего 16 лет, то он отвез его домой и в присутствии мамы провел с ним профилактическую беседу, акцентируя внимание на то, что подобные игры очень опасны", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат мажилиса Нургуль Тау сетовала на то, что сейчас дети в Казахстане узнают не батыров, а Бэтмена и Человека-паука. Тогда депутат заявляла, что "зарубежные мультфильмы захватывают умы подрастающего поколения".

Ранее также Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Организации тюркских государств, призывал популяризировать телесериалы и мультфильмы, которые снимаются в тюркских странах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116461-cheloveka-pauka-uveli-s-ulicy-policeyskie-v-semee-video/

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