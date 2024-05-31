Почему оповещение, которое получили алматинцы, называется "президентским", рассказали в акимате

В акимате Алматы рассказали, что название оповещения связано с международными стандартами и не может быть никем изменено, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня жители Алматы, пользующиеся телефонами на базе ОС Android, получили "президентские оповещения".

Тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert провели в Алматы по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Сообщение о системе оповещения. Скриншот: NUR.KZ

В акимате Алматы объяснили, почему оповещение называется именно так.

"Международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast. В соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия.

Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются. Вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение", - сообщили в ведомстве.

В акимате также добавили, что в данный момент разрабатываются требования для Республики Казахстан для производителей с заголовком "Национальное оповещение".

Ранее в ведомстве рассказали, когда к системе подключат пользователей смартфонов на базе iOS.

Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей.

Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия, рассказывали в акимате.

Напомним, в середине мая правительство РК объявило, что систему оповещения при землетрясениях Mass Alert внедрят в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.

Перед этим, после сильного январского землетрясения, экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал о тестировании системы мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell broadcast. Отмечалось, что эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.

Аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что на нее выделят 475 млн тенге.

Добавим, что в ДЧС в январе объясняли, почему во время толчков не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.