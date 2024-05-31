Почему оповещение, которое получили алматинцы, называется "президентским", рассказали в акимате
Опубликовано:
В акимате Алматы рассказали, что название оповещения связано с международными стандартами и не может быть никем изменено, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня жители Алматы, пользующиеся телефонами на базе ОС Android, получили "президентские оповещения".
Тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert провели в Алматы по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
В акимате Алматы объяснили, почему оповещение называется именно так.
"Международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast. В соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия.
Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются. Вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение", - сообщили в ведомстве.
В акимате также добавили, что в данный момент разрабатываются требования для Республики Казахстан для производителей с заголовком "Национальное оповещение".
Ранее в ведомстве рассказали, когда к системе подключат пользователей смартфонов на базе iOS.
Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей.
Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия, рассказывали в акимате.
Напомним, в середине мая правительство РК объявило, что систему оповещения при землетрясениях Mass Alert внедрят в Алматы в пилотном режиме до 1 июня.
Перед этим, после сильного январского землетрясения, экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал о тестировании системы мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell broadcast. Отмечалось, что эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.
Аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что на нее выделят 475 млн тенге.
Добавим, что в ДЧС в январе объясняли, почему во время толчков не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110203-pochemu-opoveshchenie-kotoroe-poluchili-almatincy-nazyvaetsya-prezidentskim-rasskazali-v-akimate/