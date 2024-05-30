"Отработало без перебоев": как идет подготовка Экибастуза к отопительному сезону

Аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил подготовку Экибастуза к отопительному сезону и посетил Экибастузскую ТЭЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, на Экибастузской ТЭЦ глава региона побывал в цехе водогрейных котлов.

"Благодаря масштабному обновлению и реконструкции котлов отопительный сезон в Экибастузе прошел в штатном режиме, даже в крепкие морозы оборудование отработало без перебоев", - рассказали в пресс-службе акима региона.

В настоящее время на станции запланирован капремонт котла №15, где проведут замену 85% поверхностей нагрева, вспомогательного оборудования, системы электронасосов, вентиляторов. Текущий ремонт выполнят на двух котлоагрегатах.

Кроме этого, на ЭТЭЦ построят трубопровод осветленной воды для бесперебойного обеспечения работы системы золоудаления.

Асаин Байханов поручил начать демонтаж ремонтируемого котлоагрегата, взять на контроль доставку всего необходимого оборудования и своевременно завершить все ремонтные работы.

Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей города проходят в 4 этапа.

"На сегодняшний день выявлены 82 повреждения, для их устранения работают 20 бригад. Завершить испытания и устранить все выявленные повреждения планируется до 10 июля", - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Продолжится реконструкция крупных тепловых магистралей. В этом году обновят две тепломагистрали - ТМ-1 и ТМ-3, общей протяженностью более 3 км.

В апреле в Павлодарской области с Экибастузской ГРЭС-2 взыскали в бюджет 640 млн тенге. А ранее на станции выявили факты растраты средств. Сумма неподтвержденных работ составила примерно 1 млрд тенге. Ведется досудебное расследование о хищении имущества в особо крупном размере.

В начале года началось антимонопольное расследование в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" по признакам злоупотребления доминирующим положением.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в 2022 году

Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября произошло аварийное отключение на Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

Только 7 декабря все дома подключили к теплу. На следующий день в городе отменили режим ЧС.