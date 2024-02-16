Хищения примерно на миллиард тенге выявили на Экибастузской ГРЭС-2

На Экибастузской ГРЭС-2 выявили факты растраты средств. Сумма неподтвержденных работ составила примерно один миллиард тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"Прокуратурой Павлодарской области в ходе проверки АО "Экибастузская ГРЭС-2" выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока", – говорится на официальном сайте областной прокуратуры.

Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге.

Ведется досудебное расследование по статье 189 УК РК ("Хищение имущества в особо крупном размере"), проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.

По информации на официальном сайте, Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция в Экибастузе. Строительные работы на данной площадке были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й – в 1993 году. Мощность каждого составила 500 МВт.

Также на данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба в 420 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса.

Согласно части 4 статье 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или пожизненно.