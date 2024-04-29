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640 млн тенге не доплатила Экибастузская ГРЭС-2 в бюджет

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Экибастузская ГРЭС-2
Экибастузская ГРЭС-2. Фото: gres2.kz

В Павлодаре с крупного налогоплательщика - Экибастузской ГРЭС-2 взыскали в бюджет 640 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проведенной прокуратурой Павлодарской области проверкой установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге.

"По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет", - отметили в надзорном органе.

В настоящее время работа в данном направлении продолжается.

В феврале текущего года на Экибастузской ГРЭС-2 выявили факты растраты средств. Сумма неподтвержденных работ составила примерно один миллиард тенге. Ведется досудебное расследование о хищении имущества в особо крупном размере.

По информации на официальном сайте, Экибастузская ГРЭС-2 - тепловая электростанция в Экибастузе. Строительные работы на данной площадке были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й - в 1993 году. Мощность каждого составила 500 МВт.

Также на данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба в 420 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2092733-640-mln-tenge-ne-doplatila-ekibastuzskaya-gres-2-v-byudzhet/

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