Родители тайно снимали дома для празднования последнего звонка в Актау

В Актау выявлены факты, где сами же родители выпускников тайно снимали дома для празднования последнего звонка, несмотря на ранее озвученный профильным ведомством запрет, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, в селе Ак желкен педагоги выявили частный дом, где выпускники отмечали окончание школы. Нарушения выявлены в ходе усиленных рейдов педагогов по обеспечению безопасности выпускников.

Владельцы дома в беседе с представителями спецштаба пояснили, что решили сдать дом несовершеннолетним с согласия их родителей, которых, как они уверяют, постоянно держали в курсе происходящего на празднике.

Причем это не единственный случай за вечер 25 мая. Как сообщает издание, родители выпускников сами тайно сняли дома для празднования последнего звонка, несмотря на строгий запрет.

Члены спецштаба провели повторную разъяснительную работу.

25 мая сообщалось, что выпускники школы в Мангистауской области устроили массовую драку прямо посреди последнего звонка. 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Позже родители выпускников записали видеообращение и принесли извинения.

Напомним, в конце апреля также стало известно, что во всех казахстанских школах вместо последнего звонка пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. При этом вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Вместе с тем казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях в этом году. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Однако позже министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что 25 мая в школах Казахстана для 186 тысяч выпускников все же прозвенят последние звонки.

Также вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге СЦК заявила, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".