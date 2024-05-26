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Массовая драка выпускников в Мангистауской области: родители принесли извинения (видео)

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Родители школьников в Мангистауской области
Родители школьников в Мангистауской области. Кадр из видео: t.me/ladakz

Вчера в поселке Боранкул Мангистауской области несколько десятков выпускников устроили массовую драку. В Сети появились кадры с извинениями их родителей, передает Lada.kz.

Напомним, вчера во время последнего звонка выпускники из поселка Боранкул устроили массовую драку. Полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки.

Сегодня в Сети появилось несколько роликов с извинениями родителей школьников.

В видеообращениях они попросили прощения за действия несовершеннолетних и заверили, что впредь такое не повторится. Также родители подчеркнули, что в произошедшем нет вины администрации школы.

Также ранее мы писали о том, что в Туркестанской области были замечены 4 кортежа с выпускниками, которые высовывались из окон. Водителей привлекли к ответственности, а со школьниками и их родителями провели разъяснительную беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107011-massovaya-draka-vypusknikov-v-mangistauskoy-oblasti-roditeli-prinesli-izvineniya-video/

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