Массовая драка выпускников в Мангистауской области: родители принесли извинения (видео)

Вчера в поселке Боранкул Мангистауской области несколько десятков выпускников устроили массовую драку. В Сети появились кадры с извинениями их родителей, передает Lada.kz.

Напомним, вчера во время последнего звонка выпускники из поселка Боранкул устроили массовую драку. Полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки.

Сегодня в Сети появилось несколько роликов с извинениями родителей школьников.

В видеообращениях они попросили прощения за действия несовершеннолетних и заверили, что впредь такое не повторится. Также родители подчеркнули, что в произошедшем нет вины администрации школы.

Также ранее мы писали о том, что в Туркестанской области были замечены 4 кортежа с выпускниками, которые высовывались из окон. Водителей привлекли к ответственности, а со школьниками и их родителями провели разъяснительную беседу.