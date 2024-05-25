Массовую драку на последнем звонке устроили выпускники в Мангистау (видео)

Массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел, передает корреспондент NUR.KZ.

Выпускники устроили массовую драку прямо во время последнего звонка в поселке Боранкул в Мангистауской области. Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле 112_aktau.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции области прокомментировали инцидент.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все 47 несовершеннолетних - участники потасовки - доставлены в полицию. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается", - гласит ответ.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия!

Напомним, недавно в кадетской школе в Павлодаре произошла массовая драка с десятками учащихся. В результате пострадали три человека, полиция возбудила уголовное дело.

Перед этим в Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку с палками. Было также возбуждено уголовное дело.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: