Массовую драку на последнем звонке устроили выпускники в Мангистау (видео)
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Массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел, передает корреспондент NUR.KZ.
Выпускники устроили массовую драку прямо во время последнего звонка в поселке Боранкул в Мангистауской области. Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле 112_aktau.
Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции области прокомментировали инцидент.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все 47 несовершеннолетних - участники потасовки - доставлены в полицию. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается", - гласит ответ.
Внимание: видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия!
Напомним, недавно в кадетской школе в Павлодаре произошла массовая драка с десятками учащихся. В результате пострадали три человека, полиция возбудила уголовное дело.
Перед этим в Туркестанской области между молодыми людьми произошел конфликт, переросший в массовую драку с палками. Было также возбуждено уголовное дело.
Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106897-massovoyu-draku-na-poslednem-zvonke-ustroili-vypuskniki-v-mangistau/