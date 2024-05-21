"Они должны платить – они несут горе": о высоких штрафах за нарушение ПДД высказались в МВД

Сегодня на брифинге СЦК глава Комитета адмполиции ответил, почему в Казахстане такие высокие штрафы за нарушение ПДД – ранее таким вопросом задавались депутаты мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, такой вопрос задавался. Все эти штрафы касаются нарушителей ПДД, тех нарушителей, которые грубо нарушают. А законопослушный гражданин не будет платить никакой штраф. Лихачи, которые сегодня несут горе в семьи наших граждан, где гибнут люди.

Вы вдумайтесь в цифры, уже за 4 месяца 2024 года на наших дорогах погибло более 500 человек. А как по-другому остановить наших лихачей? Даже по Астане есть факты, когда камеры фиксировали, лихачи до 200 км в час разгоняются – и это не один раз.

Такие водители и должны нести ответственность, и они должны платить. Не только платить, но и другую ответственность нести. Поэтому эта мера предусмотрена, чтобы снизить такие нарушения, чтобы было меньше тяжелых ДТП. Тот, кто не нарушает, он не платит штраф", – заявил глава комитета Кайсар Султанбаев.

Также сегодня в Комитете адмполиции разъяснили, можно ли по измененным правилам ПДД пересекать одинарную сплошную для объезда ям на дорогах.

Отметим, что в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД. Ранее мы подробно рассказывали об изменениях, которые были внесены в ПДД Казахстана.

Об этих нововведениях высказывались эксперты. Они заявляли, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

Еще в поправках говорится о новых знаках и табличках. Так, например, в силу вступил опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".

Кроме того, на прошлой неделе мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

Также в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом.