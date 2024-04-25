Новые дорожные знаки в Казахстане: как они выглядят (фото)
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В Казахстане утвердили новые дорожные знаки. Некоторых из них ввели в тестовом режиме в Алматы и Астане. В КазСтандарте показали, как они выглядят, передает NUR.KZ.
Ранее сегодня стало известно, что в Казахстане появятся новые дорожные знаки. Сообщалось, что речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", которые вступят в действие уже 1 мая.
На официальном сайте КазСтандарта показали, как они будут выглядеть.
Ниже (слева направо) представлены опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".
К слову, знак, что в центре, планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.
"Перестроение на параллельную проезжую часть" и "Конец параллельной проезжей части".
Добавим, недавно в акимате Алматы рассказали о создании Telegram-чата, куда жителям мегаполиса можно будет сообщать о ямах на дороге, чтобы их залатали.
Также мы рассказывали, как казахстанцам получить денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля из-за ямы, и за что чаще всего штрафуют автовладельцев в стране.
Напомним еще, что в этом году в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091242-novye-dorozhnye-znaki-v-kazahstane-kak-oni-vyglyadyat-foto/