Новые дорожные знаки в Казахстане: как они выглядят (фото)

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки. Некоторых из них ввели в тестовом режиме в Алматы и Астане. В КазСтандарте показали, как они выглядят, передает NUR.KZ.

Ранее сегодня стало известно, что в Казахстане появятся новые дорожные знаки. Сообщалось, что речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", которые вступят в действие уже 1 мая.

На официальном сайте КазСтандарта показали, как они будут выглядеть.

Ниже (слева направо) представлены опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".

К слову, знак, что в центре, планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

"Электромобиль" и еще два дорожных знака. Фото: ksm.kz

"Перестроение на параллельную проезжую часть" и "Конец параллельной проезжей части".

"Перестроение на параллельную проезжую часть". Фото: ksm.kz

"Конец параллельной проезжей части". Фото: ksm.kz

Добавим, недавно в акимате Алматы рассказали о создании Telegram-чата, куда жителям мегаполиса можно будет сообщать о ямах на дороге, чтобы их залатали.

Также мы рассказывали, как казахстанцам получить денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля из-за ямы, и за что чаще всего штрафуют автовладельцев в стране.

Напомним еще, что в этом году в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.