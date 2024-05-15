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Казахстанцам станет сложнее получить водительские права: мажилис принял поправки

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парень в наушниках сидит за рулем машины
Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса, после принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение 7 лет.

"Сейчас они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет", - пояснили в мажилисе.

Еще одна поправка касается прохождения техосмотра авто - теперь порядок организаций, которые проводят техосмотр, меняется с уведомительного на разрешительный.

"Теперь при начале деятельности им необходимо будет предоставить пакет документов и иметь соответствующую материально-техническую базу. Требования к самой процедуре техосмотра и контроль за ней также усиливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения вносятся для исключения формального проведения техосмотра.

Помимо этого, теперь казахстанцам нужно обязательно проходить обучение в автошколах перед получением прав - раньше будущие водители могли готовиться самостоятельно, нужно было лишь сдать экзамен на получение водительских прав.

"Инструкторы по вождению в момент обучения и сдачи экзамена приравниваются к водителям автотранспортных средств. А обучение в городских условиях должно проводиться по согласованным маршрутам и в присутствии мастера обучения вождению (инструктора)", - добавили в мажилисе.

Сегодня также сообщалось, что в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом.

Помимо этого, мажилис принял поправки, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Теперь для управления мопедом казахстанцам нужно будет получить водительское удостоверение категории А1. Подробнее о нововведениях читайте здесь.

Напомним также, что с 6 мая в Казахстане вступили в силу новые правила дорожного движения. Мы подробно рассказывали, что именно поменяется для водителей и пешеходов.

Помимо прочего, поправках говорится о новых знаках и табличках. Так, например, в силу вступил опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".

О нововведениях уже высказались эксперты. Они выразили мнение, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100836-kazahstancam-stanet-slozhnee-poluchit-voditelskie-prava-mazhilis-prinyal-popravki/

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