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Новые правила дорожного движения вступят в силу с 6 мая в Казахстане: что изменится

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Машины едут по дороге
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 6 мая в Казахстане вступят в силу изменения в правила дорожного движения и начнут действовать новые знаки и таблички. Что именно изменится для водителей, рассказали корреспонденты портала Kolesa.kz.

Как пишет издание, с 6 мая в ПДД РК появится новый пункт 62-1, устанавливающий, что "на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1. (одинарная сплошная - прим. ред.) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещен), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

То есть, теперь пересечение одинарной сплошной с выездом на "встречку" станет подпадать под юрисдикцию пункта 3 статьи 596 КоАП РК, согласно которому "выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев".

Помимо этого, в правилах будет прописан новый сигнал светофора - зеленый "+", информирующий о том, что "для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный (ранее в ПДД указывался "плюсик" красного цвета)".

Проезд на желтый сигнал светофора решили полностью не запрещать, как это предполагалось в проекте изменений в ПДД, а разрешить его в случае, "если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением". Водители, если не успевают остановиться, могут заезжать на перекресток при поднятии регулировщиком руки.

В правилах также теперь говорится, что "пешеходы, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала находились на проезжей части дороги, освобождают ее, а если это невозможно - останавливаются на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений".

Еще одно изменение внесено в пункт 53. Теперь он будет звучать так: "Поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. Поворот осуществляется по полосе, соответствующей занимаемой при осуществлении маневра".

"Решение, как нам кажется, не совсем удобное. С одной стороны, безопасность должна повыситься, так как исключаются точки пересечения при одновременном повороте автомобилей в одинаковом направлении с двух соседних полос.

С другой - в вечерних или утренних пробках попытка сманеврировать на свою полосу иногда бывает просто неосуществима", - говорится в материале портала.

В административной полиции журналистам пояснили, что в данной ситуации нужно теперь поворачивать либо на свою полосу, либо, если она занята, двигаться прямо: перестроение на перекрестке запрещено.

Разворачиваться на перекрестках в правилах разрешили как по большому, так и по малому радиусу. Для этого в ПДД прописали пункт 54-1, устанавливающий, что "вне зависимости от радиуса разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам". В текущей редакции ПДД никакой привязки к радиусам разворота не было, отмечает издание.

Новыми правилами введены ограничения скорости для автобусов. Так, в населенных пунктах автобусам можно будет ездить со скоростью не более 50 км/ч, остальным транспортным средствам - не более 60 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях - не более 20 км/ч.

В поправках также уточнен способ разъезда встречных поворачивающих авто. В новом пункте говорится: "При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр".

Список тех, кому можно передвигаться по выделенным полосам, в правилах расширили, и теперь по ним разрешено ездить общественному транспорту и "иным транспортным средствам категории М3", то есть автобусам, имеющим помимо места водителя более восьми мест для сидения и с полной массой более 5 тонн.

В поправках также говорится о новых знаках и табличках, о которых мы рассказывали ранее.

Помимо всего перечисленного, с 6 мая начнут действовать поправки в перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В частности, будет разрешено ездить, помимо прочего, с дефлекторами на окнах. А переоборудованием не будет считаться установка заводского багажника или прицепного устройства.

Кроме того, в новой редакции ПДД будет закреплено понятие "упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия". Речь идет о европротоколе, который начал действовать в Казахстане с 1 января этого года. Подробнее о нем мы рассказывали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092652-novye-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-vstupyat-v-silu-s-6-maya-chto-izmenitsya/

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