"Необходимо проявить чуткость": эксперт о новых правилах дорожного движения в Казахстане

В Казахстане с 6 мая вступают в силу изменения в правила дорожного движения, а также начнут действовать новые знаки и таблички. Автоэксперт высказался по этому поводу, передает сайт телеканала КТК.

С 6 мая в Казахстане вступают в силу изменения в правила дорожного движения и начнут действовать новые знаки и таблички. Что именно изменится для водителей, мы подробно писали тут. В поправках также говорится о новых знаках и табличках.

Так, например, автомобилисты смогут проезжать желтый сигнал светофора, если перед переключением зеленый не мигал. Новшества коснутся и водителей автобусов.

"Снижение скорости автобусов в населенном пункте теперь будет до 50 километров в час. Если ранее опознавательный знак на транспортное средство "Лицо с инвалидностью" могли разместить только лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, то теперь таким знаком могут пользоваться и лица третьей группы инвалидности с нарушением опорно-двигательного аппарата", - говорит старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Эксперты, комментируя изменения, выразили мнение, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

"Любое нововведение должно быть, скажем так, понято и принято водителями. Потому что все они учились по старым правилам. Поэтому здесь административной системе, полиции, необходимо проявить чуткость. Это своеобразный экзамен на такую гражданственность. Как минимум первое время, может быть, даже год сотрудники дорожной полиции, я думаю, не должны штрафовать или фиксировать подобного рода нарушения", - говорит автоэксперт Василий Климаков.

Источник: КТК