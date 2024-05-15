Среднюю скорость движения введут на автодорогах в Казахстане

В Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу мажилиса.

Как сообщает пресс-служба мажилиса в Telegram-канале, в основном законе предусматривается новый порядок контроля скоростного режима на трассах республиканского значения с введением "средней скорости".

"Она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.

На сегодня по стране их установлено уже 94 единицы. Нововведение позволит снизить скорость водителей на всем участке таких дорог и уменьшить количество ДТП по причине превышения скоростного режима", — говорится в сообщении.

При этом за превышение "средней скорости" новый вид ответственности вводиться не будет. Отмечается, что действующая 592 статья КоАП уже предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП за превышение установленной скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч.

Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.

Поправки были приняты во втором чтении, теперь документ направили в сенат для рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести новый вид штрафа для водителей. Это касается нормы об усилении ответственности за превышение скорости.

Также стало известно об исключении одного из штрафов для водителей в Казахстане – соответствующий проект закона об изменениях в КоАП приняли в мажилисе в первом чтении.

Другое нововведение касается нарушителей ПДД без водительских прав – они не смогут получить их в течение 7 лет. Наряду с этим в Казахстане хотят внедрить новые требования для водителей мопедов.

Между тем автоэксперт Алексей Алексеев высказался о возможном повышении штрафов за превышение скорости в Казахстане. Он оценил инициативу и уверен — она не сработает.