Будут ли наказывать за объезд ямы с пересечением одинарной сплошной в Казахстане

Сегодня на брифинге в СЦК в управлении Комитета адмполиции МВД рассказали, могут ли казахстанцы по новым правилам объезжать ямы на дорогах, пересекая сплошную линию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ПДД есть такое понятие, как препятствие, и новая норма, которая предусматривает пересечение одинарной сплошной как выезд на встречную полосу, предусматривает, что при объезде препятствия можно отступать от этого требования. То есть заранее в ПДД исключения прописаны", – пояснил глава управления Комитета адмполиции Мурат Иманбаев.

Однако он добавил, что в любом случае на водителя при пересечении одинарной сплошной составят протокол.

"Также в ПДД расписано, что является препятствием – это неподвижный объект, который невозможно объехать или пересечь. Поэтому при объезде ям, если действительно они препятствуют движению, в любом случае составляется административный протокол, и по решению суда будет выноситься решение – действительно ли водитель не имел возможности объехать данное препятствие либо все-таки возможность имел и предумышленно нарушил ПДД", – добавил глава управления.

Отметим, что в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД.

В числе других изменений появилось новое правило, касательно одинарной сплошной. Теперь, согласно ПДД РК, "на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1. (одинарная сплошная – прим. ред.) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещен), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

Ранее мы более подробно рассказывали об изменениях, которые будут внесены в ПДД Казахстана.

Об этих нововведениях высказывались эксперты. Они заявляли, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

Еще в поправках говорится о новых знаках и табличках. Так, например, в силу вступил опознавательный знак "Электромобиль", а также дорожные знаки "Движение на электрических самокатах запрещено", "Диагональный пешеходный переход".

Кроме того, на прошлой неделе мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

Также в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом.

Помимо этого, мажилис принял поправки, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Теперь для управления мопедом казахстанцам нужно будет получить водительское удостоверение категории А1. Подробнее о нововведениях читайте здесь.