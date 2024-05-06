Новые правила дорожного движения вступили в силу в Казахстане

В Казахстане с сегодняшнего дня, 6 мая, вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Кроме того, начали действовать новые знаки и таблички на дорогах, передает NUR.KZ.

Так, с 6 мая в ПДД РК начал действовать новый пункт 62-1, устанавливающий, что "на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенные дорожной разметкой 1.1. (одинарная сплошная - прим. ред.) и (или) обозначенные знаком 3.20 (обгон запрещен), запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

Помимо этого, в правилах теперь прописан новый сигнал светофора - зеленый "+", информирующий о том, что "для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный (ранее в ПДД указывался "плюсик" красного цвета)".

Проезд на желтый сигнал светофора решили полностью не запрещать, как это предполагалось в проекте изменений в ПДД, а разрешить его в случае, "если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением".

Подробнее с новыми правилами дорожного движения можно ознакомиться тут.

Добавим, что поправках еще говорится о новых знаках и табличках.

Ранее о нововведениях высказались эксперты. Они выразили мнение, что полицейским, хотя бы поначалу, не стоит строго наказывать водителей за нарушения новых правил.

Напомним также, в конце марта стало известно о том, что для водителей мопедов и самокатов в Казахстане планируют ужесточить требования. В середине апреля депутаты мажилиса в первом чтении приняли проект закона.