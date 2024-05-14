Экстренное совещание созвал глава Минпросвещения после инцидентов в Павлодарской и Жамбылской областях

После громких ЧП с детьми в Павлодарской и Жамбылской областях в Минпросвещения созвано совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения в Telegram-канале, произошедшие в Павлодарской и Жамбылской областях инциденты обсудили сегодня на экстренном совещании по вопросам безопасности детей.

В своем докладе председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала прошлого года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности. Также приняты нормативно-правовые акты, Комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа.

Однако по ее словам, данные негативные ситуации раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов, хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.

Отмечается, что на совещании о ситуации и принимаемых мерах как в школах, где произошли инциденты, так и в целом в организациях образования регионов проинформировали заместители акимов Павлодарской и Жамбылской областей.

Глава Минпросвещения высказался о важности усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.

"Еще раз повторюсь: безопасность детей – наша общая задача. Нельзя расценивать ситуацию однобоко. Сейчас требуется институционально усилить работу психологических служб в регионах.

Обеспечить организации образования качественным составом службы специализированной охраны. Важно эффективно продолжить работу по обеспечению мерами безопасности и профилактике насилия среди детей", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой.

Так, Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами поручено держать на контроле качественную организацию внутришкольного учета и психолого-педагогического сопровождения в школах.

Напомним, накануне сообщалось, что в Павлодаре учитель и ученик одной из школ получили ножевые ранения. Подозреваемый в нападении на них задержан.

Также накануне сообщалось, что в одном из сел Жамбылской области возле домов обнаружено тело мальчика. По подозрению в убийстве был задержан другой несовершеннолетний.