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Названы даты проведения последнего звонка и экзаменов в школах Казахстана в 2024 году

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Человек в костюме пишет в тетради
Иллюстративное фото: Pixabay

В среду на брифинге СЦК представители Минпросвещения назвали даты последнего звонка и проведения экзаменов в казахстанских школах, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации Минпросвещения, 24 мая для учащихся 1-10 классов пройдет единый классный час на тему "Білімім - Отаныма", где классные руководители и учащиеся подведут итоги прошедшего учебного года. Для 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая.

Согласно докладу вице-министра просвещения Натальи Жумадильдаевой, определены и даты экзаменов.

"Экзамены для учащихся 5-8, 10 классов начнутся с 27 мая. Для учащихся 9 классов - с 29 мая по 10 июня. Для 11 классов выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня. Торжественное вручение аттестатов запланировано в срок с 12 по 15 июня.

При этом в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестаций. Это 9 школ Актюбинской, 3 школы Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей.

Для студентов организаций технического и профессионального образования итоговая аттестация пройдет в срок до 28 июня, а церемония вручения дипломов - с 28 июня по 1 июля", - говорится в докладе.

В Минпросвещения отмечают, что в этом учебном году из казахстанских школ выпускается 186 тысяч учащихся 11 классов.

В апреле стало известно, что последний звонок в школах Казахстана пройдет в новом формате. Вместе с тем казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях в этом году.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев подробнее рассказал о смене формата празднования последнего звонка. А накануне, после громких ЧП с детьми в Павлодарской и Жамбылской областях в Минпросвещения было созвано совещание по вопросам обеспечения безопасности детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101175-nazvany-daty-provedeniya-poslednego-zvonka-i-ekzamenov-v-shkolah-kazahstana-v-2024-godu/

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