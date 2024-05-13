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Несовершеннолетнего задержали по подозрению в убийстве в Жамбылской области

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Задержанный
Подросток в наручниках. Иллюстративное фото: jabejon / Getty Images

В одном из сел Жамбылской области возле домов обнаружено тело мальчика. По подозрению в убийстве задержан другой несовершеннолетний, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"13 мая 2024 года в Меркенский районный отдел полиции поступило сообщение из центральной районной больницы, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика. По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС", — говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области в Instagram.

Сообщается, что в отношении задержанного также проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия.

По данным полиции, иная информация согласно требованиям статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что в ЗКО 15-летнего парня задержали по подозрению в убийстве сверстника. Как заявили родные погибшего, подростки поспорили из-за того, что один не поздоровался "как надо".

Также в октябре прошлого года в ЗКО 16-летнего подростка задержали в убийстве собственной матери. В сельском акимате добавили, что семья была вполне благополучной и на учете не состояла.

В конце года сообщалось, что в Алматинской области по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины задержаны двое парней, один из которых - 2007 года рождения.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099942-nesovershennoletnego-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-v-zhambylskoy-oblasti/

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