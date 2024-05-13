"Нанес ножевое ранение однокласснику и учителю": школьника задержали в Павлодаре

В Павлодаре учитель и ученик одной из школ получили ножевые ранения. Подозреваемый в нападении на них задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Полицией задержан учащийся школы в Павлодаре, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете скончался 14-летний подросток. Полиция возбудила дело по факту смерти школьника. Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Позже стало известно, что, по заявлению сельчан, избиения старшеклассники в поселке практиковали регулярно. А за день до трагедии якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.