Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нанес ножевое ранение однокласснику и учителю": школьника задержали в Павлодаре

Опубликовано:

Подросток в наручниках
Подросток в наручниках. Иллюстративное фото: SAKDAWUT14 / Getty Images

В Павлодаре учитель и ученик одной из школ получили ножевые ранения. Подозреваемый в нападении на них задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Полицией задержан учащийся школы в Павлодаре, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в одном из сел Жамбылской области в школьном уличном туалете скончался 14-летний подросток. Полиция возбудила дело по факту смерти школьника. Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Позже стало известно, что, по заявлению сельчан, избиения старшеклассники в поселке практиковали регулярно. А за день до трагедии якобы с ножевым ранением в больницу попал еще один ученик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099618-nanes-nozhevoe-ranenie-odnoklassniku-i-uchitelyu-shkolnika-zaderzhali-v-pavlodare/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.