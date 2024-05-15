Кого в Казахстане больше – мужчин или женщин, рассказали в Бюро статистики

Бюро нацстатистики посчитало соотношение мужчин и женщин в Казахстане по состоянию на 1 апреля 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро.

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о соотношении мужчин и женщин на территории страны, а также в разрезе регионов и отдельных населенных пунктов.

Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года численность населения Казахстана составляет 20 095 963 человека, из них 9 815 465 человек - мужчины, а 10 280 498 человек - женщины.

В городах проживают 12 513 014 человек от общего числа казахстанцев. Среди городского населения больше девушек, девочек и женщин (6 551 045 человек) по сравнению с юношами, мальчиками и мужчинами (5 961 969 человек).

Соотношение женского и мужского населения в селах Казахстана отличается от городских показателей. Здесь мужчин живет больше.

Из 7 582 949 человек, составляющих сельское население Казахстана, 3 853 496 человек - это мужчины, а 3 729 453 человека - женщины.

Значительный разрыв в численности женского и мужского населения наблюдается в крупнейших городах Казахстана. Так, в Астане проживают 761 246 женщин и 690 279 мужчин.

В Алматы женщин более чем на 150 тысяч человек больше, чем мужчин. Из 2 244 824 человек, проживающих в южной столице, 1 201 227 человек - это женщины, а 1 043 597 человек - мужчины.

В Шымкенте проживают 595 487 мужчин и 636 309 женщин.

В большинстве регионов Казахстана женщин больше, чем мужчин. Исключение составляют Алматинская, Кызылординская, Туркестанская области.

При этом в Туркестанской области проживают 1 093 928 мужчин и 1 051 285 женщин. В Алматинской и Кызылординской областях разрыв в численности мужчин и женщин не превышает пяти тысяч человек (Кызылординская) и двух тысяч человек (Алматинская).

Напомним, ранее специалисты Бюро сообщили, в каком регионе Казахстана родилось больше всего детей с начала 2024 года.

Также статисты опубликовали данные об изменениях в численности населения Казахстана за первые три месяца 2024 года.

Согласно этой публикации, по состоянию на 1 апреля составила 20 095 963 человек. Общий прирост с начала года составил 62 121 человек.

Кроме того, накануне Дня защитника Отечества, эксперты Бюро рассказали, какие профессии являются самыми популярными среди казахстанских мужчин.

Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.