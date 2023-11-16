Как в Казахстане определили 20-миллионных жителей страны

На брифинге СЦК замглавы Бюро нацстатистики рассказал, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Бюро нацстатистики Максат Турлубаев напомнил, что население Казахстана достигло 20 миллионов 14 ноября этого года.

Поскольку на 1 октября число граждан составляло 19 967 964 – до круглой отметки не хватало 32 тысячи человек. С учетом демографических событий, числа родившихся, умерших, прибывших в страну и выбывших из страны, было определено, что 20-миллионный казахстанец появится в ноябре.

"Ранее данные по численности обрабатывались вручную, что требовало дополнительного времени. Интеграция информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить юбилейную цифру в кратчайшие сроки.

По состоянию на 13 ноября мы определили, что нам до достижения миллионного показателя осталось 277 человек. Далее с учетом поступивших данных по естественному движению и миграции населения за 14 ноября мы определили время рождения миллионного гражданина.

Согласно показателям базы данных населения, 14 ноября 2023 года в 08:10 в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, которые стали 20-миллионными жителями страны. Юбилейные граждане Казахстана родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки", – сообщил Турлубаев.

Он напомнил, что в первый год независимости Казахстана численность составляла 16,4 млн человек.

На данный момент среди 20 млн граждан, по данным бюро, больше всего проживают в Туркестанской области – 2,1 млн, Алматинской области – 1,5 млн, Жамбылской – 1,2 млн человек.

Напомним, сегодня глава государства поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Позже в Бюро нацстатистики сообщили, что 14 ноября 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей.