В каком регионе Казахстана родилось больше всего детей с начала 2024 года

Отчет о естественном движении населения опубликовали в Казахстане. В нем отражены регионы с самым высоким уровнем рождаемости и смертности, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Согласно данным Бюро нацстатистики, естественный прирост населения Казахстана за первые три месяца 2024 года составил 58 435 человек.

"Естественный прирост населения - это разница между числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период.

Данные по естественному движению населения собираются и обрабатываются на основании записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в органах РАГС. В число родившихся включены только родившиеся живыми", - пояснили в Бюро.

Эксперты Бюро отмечают, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (25,10 новорожденных на 1000 человек) и Туркестанской (24,71) областях, а также в городе Шымкент (23,57).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (12,05 умерших на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,98) и Костанайской областях (10,51), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

При этом 7 270 казахстанцев умерли от болезней, связанных с системой кровообращения, 3 282 человек - из-за новообразований. 3 546 человек умерли от болезней органов дыхания, 2 749 человек - от болезней органов пищеварения, 314 человек - от инфекционных и паразитарных болезней.

Также 130 человек стали жертвами убийств, а 391 казахстанец погиб в ДТП.

Кроме того, в отчете представлены данные о браках и разводах в Казахстане. За первые три месяца 2024 года в стране было заключено 26 733 брака и оформлено 8 792 развода.

Больше всего браков зарегистрировано в Туркестанской области (2 946), а разводов - в Алматы (850).

Напомним, недавно Бюро также опубликовало статистику изменений численности населения Казахстана за первые три месяца 2024 года.

Согласно этим данным, по состоянию на 1 апреля составила 20 095 963 человек. Общий прирост с начала года составил 62 121 человек.

Кроме того, накануне Дня защитника Отечества, эксперты Бюро рассказали, какие профессии являются самыми популярными среди казахстанских мужчин.

Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.