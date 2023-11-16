Численность населения Казахстана достигла 20 млн: Токаев обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов, передает NUR.KZ со ссылкой на личный аккаунт Токаева в социальной сети.

Глава государства поздравил казахстанцев с этим событием, опубликовав пост в своем .

"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием!

Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - написал глава государства.

Напомним, еще 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население Казахстана достигнет 20 млн человек. По его словам, ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей.

Президент также отмечал, что Казахстан считается одной из самых "молодых" стран в мире и около трети населения - молодежь.

"Растет и средняя продолжительность жизни: по итогам прошлого года она превысила 74 года", - добавил он.

А в конце октября сообщалось, что за последние 12 лет численность населения Астаны увеличилась в два раза.