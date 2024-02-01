На сколько увеличилась численность населения Казахстана за год

Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о численности населения (на 1 января 2024 года). За прошедший год мы преодолели отметку в 20 миллионов, передает NUR.KZ.

Согласно подсчетам, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За год количество казахстанцев возросло на 266 739 человек - показатели выросли как среди городского населения, так и среди сельского.

Большая часть казахстанцев (12 451 004 человека) являются жителями городов. В сельской местности проживает 7 582 542 казахстанца.

Лидерами по численности стали: Алматы, Туркестанская и Алматинская области.

Есть регионы, где численность жителей сократилась, например, СКО, ВКО, а также область Абай.

По данным Бюро нацстатистики, за 2023 год численность населения Казахстана выросла на 1,35%.

По информации ведомства, численность населения - число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории.

Напомним, 16 ноября 2023 года глава государства поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Позже в Бюро нацстатистики сообщили, что 14 ноября 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей.

Специалисты позже пояснили, как в Казахстане определили 20-миллионных жителей страны.