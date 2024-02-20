Население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году, заявила Дуйсенова

На правчасе в сенате зампремьера Тамара Дуйсенова рассказала о ряде вызовов в миграционной политике, существующих в Казахстане. Один из них - демографический дисбаланс, передает корреспондент NUR.KZ.

"По последним прогнозам, к 2050 году население Казахстана достигнет 27,6 млн человек. Однако основной рост будет в южных и западных регионах, что приведет к усилению дисбалансов.

В связи с этим требуется актуализация стратегии развития Казахстана с учетом экономических и демографических региональных диспропорций. Необходимо отдельное внимание уделить разработке среднесрочной и долгосрочной государственной стратегии по управлению демографической политикой, которая в настоящее время не выделяется в отдельное направление", - заявила зампремьера.

Также она заявила об экономических дисбалансах на примере южных и северных регионов Казахстана: на 38% проживающих на юге (без учета Алматы) казахстанцев приходится 17% ВРП (Валовый региональный продукт), на 22% населения северных регионов приходится 24% ВРП.

"Согласно концепции развития рынка труда, в южных регионах, где прирост населения будет максимальным, основным драйвером должна стать индустриализация экономики и создание простых производств обрабатывающей промышленности.

В западном макрорегионе, где ожидается умеренный рост, необходимо создание долгосрочных партнерств и консорциумов с недропользователями с применением механизма оффтейк-контрактов. В центрально-восточном макрорегионе со снижением населения необходима реиндустриализация экономики региона, модернизация промышленной инфраструктуры.

В северном, где сокращение населения ожидается максимальным, необходимо создание аграрных кластеров из производственных и перерабатывающих компаний для охвата всего цикла производства и переработки сельскохозяйственной продукции", - заявила Дуйсенова.

По ее мнению, вопросы демографии требуют управления со стороны государства.

Кроме того, во время правчаса в сенате аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил, что численность населения области снижается, поскольку казахстанцы уезжают в поисках более доходной работы.

Он предложил выдавать переезжающим в СКО деньги на дрова и уголь.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В декабре прошлого года президент РК заявил, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус.