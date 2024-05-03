Стало известно, как изменилась численность населения Казахстана за три месяца 2024 года

Новые данные о численности населения страны по состоянию на 1 апреля опубликовали в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Численность населения в Казахстане по состоянию на 1 апреля составила 20 095 963 человек. Общий прирост с начала года составил 62 121 человек.

В начале 2024 года в стране проживало 20 033 842 человек.

"Численность населения – это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", – говорится в пояснительной записке Бюро нацстатистики.

Наибольший прирост зафиксирован в Астане, сюда переехала 21 408 человек. Далее следует Алматы, где прирост составил 16 147 человек. В Шымкенте данный показатель равен 9 730 человек.

При этом отрицательный прирост зафиксирован в области Абай. Отсюда уехали 1062 человека. Также отрицательный показатель наблюдается в областях Жетiсу (-1011 человек) и Ұлытау (-51 человек), в Костанайской области (-1199 человек), а также в Карагандинской (-419 человек), Восточно-Казахстанской (-669 человек) и Северо-Казахстанской областях (-2 609 человек).

Общий прирост городского населения составил 61 822 человек, прирост сельского населения составил 299 человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась численность населения Казахстана по состоянию на 1 марта 2024 года. Тогда заявлялось, что 1 марта в стране проживало 20 075 271 человек.

Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.